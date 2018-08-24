Bosna Hersek'teki Osmanlı Camisine Saldırı

BANJA Bosna'daki savaşta Sırplar tarafından yıkılan ve Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden biri kabul edilen Ferhadiye Camisi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Banja Luka Müftülüğü, yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde bulunan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından aslına uygun yeniden inşa edilerek 2016'da ibadete açılan camiye, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Ferhadiye'ye yapılan saldırı hepimize yapılmıştır zira söz konusu cami tüm Müslümanlara bırakılmış bir miras, tüm vatandaşların da kültürel ve tarihi mirasıdır." ifadelerine yer verildi.

Olay "terör saldırısı" olarak nitelendirilirken, yetkili kurumlara saldırıyı düzenleyenlerin cezalandırılması çağrısında bulunuldu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken camide hasar oluşup oluşmadığına dair bilgi verilmedi.

Osmanlı Devleti'nin Bosna Beylerbeyi Ferhat Paşa tarafından 1579'da yaptırılan ancak Bosnadaki savaş sırasında 7 Mayıs 1993'te Sırplar tarafından temeline dinamit yerleştirilerek yıkılan cami, Türkiye'nin büyük desteğiyle restore edilmişti.