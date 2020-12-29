Bosna Hersek'teki "Lipa" göçmen kampı boşaltıldı
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Bosna Hersek'teki "Lipa" göçmen kampı boşaltıldı

29.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:18
Bosna Hersek'teki

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Bihaç şehri yakınında bulunan "Lipa" göçmen kampında geçen hafta çıkan yangının ardından ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren göçmenlerin otobüslerle başkent Saraybosna'ya getirilmesine başlandı.

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Bihaç şehri yakınında bulunan "Lipa" göçmen kampında geçen hafta çıkan yangının ardından ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren göçmenlerin otobüslerle başkent Saraybosna'ya getirilmesine başlandı.

Una-Sana Kantonu İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kampın boşaltıldığı ve yaklaşık 1000 göçmenin polis nezaretinde otobüslere bindirilerek Saraybosna'ya doğru yola çıktığı ifade edildi.

Kızılhaç'ın bölgedeki görevlileri, göçmenlere yolculuk için gıda ve içecek dağıtırken, göçmenler kendilerini Saraybosna'ya götürecek otobüslere binerken "İtalya" diye slogan attı.

Bu arada, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, göçmenlerin Konjic şehri yakınındaki Bradina'da bulunan kışlaya yerleştirileceğini açıklarken, Bradina'da yaşayan insanlar kışlanın önünde bu kararı protesto etti.

Kış öncesi güvenlik ve sağlık sebebiyle kapatılması kararlaştırılan kampta, geçen hafta çıkan yangın sonrası karın da yağmasıyla göçmenlerin koşulları daha da ağırlaşmıştı.

Yangından önce 1300 civarında göçmenin kaldığı kampta, 23 Aralık'ta çıkan yangın sonrası birçok göçmen Bihaç şehir merkezine gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elvır Hodzıc

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