Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor

Bosna Hersek'te meydana gelen selde kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor.

Bosna Hersek'te meydana gelen selde kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor.

Bosna Hersek'te geçen hafta meydana gelen selde Türk vatandaşı Orhan P. (40) kayboldu. Kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, hafta sonu Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara katılacak Afad personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağı Ankara'dan Saraybosna'ya gönderdi. 22 kişiden oluşan AFAD ekibi hemen bölgeye geçti ve çalışmalara başladı. Ekipler, aramalarını Zenitsa şehrinden geçen Bosna Çayı'nda yoğunlaştırdı.

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda Zenitsa şehri yakınlarında kaybolan Türk vatandaşını aramak üzere bölgeye ulaşan AFAD su altı ve su üstü ile doğada arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ekipte su üstü ve sualtı arama kurtarma ile doğada arama kurtarma ekipleri olmak üzere toplam 22 personel, 2 araç, 1 zodyak bot ve 1 rafting botu bulunmaktadır" denildi.

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor

Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor

Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor

Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor

Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor

Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor

Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor

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