Bosna Hersek'teki "Kardeşlik Günleri"nde Türk askerine destek

12.10.2019 02:47

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde düzenlenen "8. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" etkinliğinde Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları yükseldi.

Bosna Hersek-Türkiye Kardeşlik Platformu tarafından Zenica'daki Aliya İzetbegoviç Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğin açılışı Mehter marşıyla yapıldı.

Platform Başkanı Orhan Çakmak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Onlara evimizi açtık. Askerlerimiz barış getirmek için teröristlerle mücadele ediyor. Suriye'deki katliama, çocuk katillerine karşı mücadele ediyorlar şu anda. Sizlerin dualarını bekliyoruz." dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Bosna Hersek ve Türkiye'nin et ve tırnak gibi olduğunu dile getirerek, "Bugün de Türkiye sınırlarından binlerce kilometre uzaktan gelip, komşu olanlarla aramıza girmeye çalışanlar var. Coğrafyaya barış ve huzur değil, acı ve gözyaşı getiriyorlar. Bizler ise hep birlikte daha fazla iyilik ve güzelliğin peşinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Köse, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Mehmetçiğimize Rabb'imden zafer diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tüm dünyaya barış ve huzur hakim olsun." diye konuştu.

"Kardeşlik Günleri" yarın sona erecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki kardeşliğin somut halini görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "1995'te yaşadığınız acılar sırasında bir kardeşiniz olarak yanınızda olmuştum. Aliya İzetbegoviç'in dediği gibi 'Asla köle olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağının ilelebet devam edeceğini söyleyerek, "Aramızdaki kardeşlik bağı atalarımızdan kalma bir mirastır. Bizler de bu mirasa her daim sahip çıkacağız." diye konuştu.

Zenica Belediye Başkanı Fuad Kasumovic, iki ülke arasındaki ilişkinin yüzyıllardır devam ettiğine işaret ederek, Zenica'nın etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Kardeşlik Günleri" etkinliği yarın sona erecek.

Kaynak: AA