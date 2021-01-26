Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam mücadelesi devam ediyor
26.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:25
Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehri yakınlarındaki terkedilmiş bir fabrikada kalan onlarca göçmen, ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.
Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehri yakınlarındaki terkedilmiş bir fabrikada kalan onlarca göçmen, ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Bosna Hersek'te adeta sıkışıp kalan göçmenler, eski fabrikada içme suyuna erişimleri olmadan, oldukça kötü koşullarda yaşıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı