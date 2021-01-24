Bosna Hersek'teki göçmenlerin dondurucu soğukta yaşam mücadelesi devam ediyor

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehri yakınlarındaki ormanlık alanda kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda kalan onlarca göçmen, ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Bosna Hersek'te adeta sıkışıp kalan göçmenler, Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'a üç kilometre uzaklıktaki alanda kurdukları kampta oldukça kötü koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çoğu Pakistanlı olan göçmenlerin tek hayali ise Avrupa ülkelerine ulaşmak.

Kaynak: Anadolu Ajansı