Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenliklerine katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı
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Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenliklerine katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 510'uncusu düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri için yarınki merkezi programa katılacak 220 atlı, Donji Vakuf şehrinde coşkuyla karşılandı.

27.06.2020 20:10 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:16

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 510'uncusu düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri için yarınki merkezi programa katılacak 220 atlı, Donji Vakuf şehrinde coşkuyla karşılandı.

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden yarın merkezi programın yapılacağı Prusac'a doğru yola çıkan atlılar için Donji Vakuf'ta geleneksel geçit töreni düzenlendi.

Geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve yeşil sancaklarıyla şehir merkezinden geçen atlılara halk yoğun ilgi gösterdi.

Geçmiş yıllarda Türkiye'den mehteran ve semazen gruplarının da katıldığı tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha mütevazı yapıldı.

Geçit töreni yapılan ana caddenin her iki tarafını dolduran halk, farklı şehirlerden gelen atlılara alkışlarıyla destek oldu.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, geleneksel olarak Ayvaz Dede Şenlikleri sancağını Karaula İmamı Merzuk Grabus'a teslim etti.

Bu arada, salgın nedeniyle bu yıl törene Türkiye'den mehteran takımı katılamasa da atların geçişi sırasında hoparlörden mehter marşları çalındı.

Salgın nedeniyle şenlik programının içeriği de azaltıldı

Travnik Müftüsü ve Ayvaz Dede Şenlikleri Organizasyon Komitesi Başkanı Adilovic, dünya genelinde etkili olan salgının bu yılki şenlikleri de etkilediğini belirterek, "Bu yıl şenlikleri düzenleyip düzenlememek arasında ikilemde kaldık ancak ramazan ayında salgının etkisi azalınca düzenlemeye karar verdik." dedi.

Salgın nedeniyle bu yılki şenliklerin içeriğini azalttıklarını ve tedbirlere uymaya özen gösterdiklerini söyleyen Adilovic, programa Türkiye'den mehteran ve semazen gruplarının katılamamasından üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden olan Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken, bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkı da İslam'a geçti.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde, 1947'de yasaklanan şenlikler 1990'da yeniden düzenlenmeye başlandı.

Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenliklerine katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı

Kaynak: AA

Manşet

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