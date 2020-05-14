Bosna Hersek'teki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - SARAYBOSNA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Bosna Hersek'teki camilerde bugünden itibaren sabah, akşam, yatsı ve teravih namazlarının cemaatle kılınmasına izin verildi.
14.05.2020 00:12 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:15
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Bosna Hersek'teki camilerde bugünden itibaren sabah, akşam, yatsı ve teravih namazlarının cemaatle kılınmasına izin verildi. Bu kapsamda, başkent Saraybosna'daki İstiklal Camisi teravih namazı kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.
Kaynak: AA