Bosna Hersek'teki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - SARAYBOSNA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Bosna Hersek'teki camilerde bugünden itibaren sabah, akşam, yatsı ve teravih namazlarının cemaatle kılınmasına izin verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Bosna Hersek'teki camilerde bugünden itibaren sabah, akşam, yatsı ve teravih namazlarının cemaatle kılınmasına izin verildi. Bu kapsamda, başkent Saraybosna'daki İstiklal Camisi teravih namazı kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Kaynak: AA