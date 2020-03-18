Bosna Hersek'teki camiler defenfekte ediliyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki camiler dezenfekte edildi.
18.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:06
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki camiler dezenfekte edildi.
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Kaynak: AA