Bosna Hersek'teki "Barış Yürüyüşü" - Nezuk

Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta, geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" (Marş Mira) binlerce kişinin katılımıyla Nezuk kasabasından başladı.



Avrupa'da, 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımından kaçmak isteyenlerin takip ettiği ve halk arasında "ölüm yürüyüşü" olarak da bilinen etkinliğe katılan 5 bini aşkın kişi sabahın erken saatlerinde, yürüşün başlangıç noktası olan ve ülkenin orta kesiminde bulunan Nezuk kasabasında toplandı.



Soykırım kurbanları için dua edip, saygı duruşunda bulunan katılımcıların, kurbanların kullandığı orman yolundan yaklaşık 100 kilometrelik yürüyüşün sonunda, 10 Temmuz'da, bu yıl kimliği tespit edilen 71 kurbanın defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşması planlanıyor.



Bu yıl 13'üncü kez düzenlenen "Barış Yürüyüşü" kapsamında Potoçari'ye ulaşmak için her gün yaklaşık 35 kilometre yol kat edecek katılımcılar, üç günü yolda geçirecek. Geceleri, daha önce belirlenen ormanlık alanlardaki konaklama noktalarında kalacak katılımcılara, soykırımla ilgili bilgiler verilecek ve "Ölüm Yolu"nu kullanarak hayatta kalmayı başaranlar anılarını anlatacak.



"Dünyanın dört bir yanından insanlar katılıyor"



Srebrenitsa soykırımının 22. yılında anma etkinliklerinin Organizasyon Komitesi Başkanı Camil Durakovic, Barış Yürüyüşü'nün küresel bir etkinliğe dönüştüğünü belirterek, "Dünyanın dört bir yanından insanlar katılıyor. Tabii 1995'te bu yolda katledilenlerin çocukları ve torunları da. Barış Yürüyüşü'nün amacı bu güzergahta ilerlerken Srebrenitsa kurbanlarının bu yolda yaşadıklarının en azından bir kısmını hissetmek." dedi.



"Barış Yürüyüşü Organizasyon Komitesi temsilcilerinden Munir Habibovic de bu yıl yürüyüşe 5 ila 7 bin kişinin katılmasının beklendiğini söyledi.



Yürüyüş boyunca kullanılacak güzergahın hazır olduğunu kaydeden Habibovic, "Bu yıl güzergah konusunda çok çalıştık. Katılımcıları, davranış kurallarına uymaya ve burada bulunma sebebimizi unutmamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Barış Yürüyüşü"nün Saraybosna-Nezuk organizatörlerinden Muhamed Papic, yaklaşık 70 kişilik bir grubun, 3 Temmuzda Saraybosna'dan yola çıktığını anımsatarak, "170 kilometre yol yürüdük. Bu Saraybosna'dan 6'ncı gelişimiz." diye konuştu.



Yürüyüşe Tesanj şehrinden katılan Edin Dzinalic, çocuklarıyla geldiğini belirterek, "Bu, yürüyüşe 7'nci katılışım. Bu yolda hayatını kaybedenler için katılıyorum. Yürüyüş, 1995'tekine nazaran kolay, zorlanmıyorum, etrafımızda ateş açmasından korktuğumuz kimse yok." dedi.



Türkiye'den gelen Ercin Şenlik de Barış Yürüyüşü'ne ilk kez katıldığını söyledi.



Yürüyüşe Kalesija'dan katılan Said Sakic ise bu yolu 12'nci kez geçeceğini anımsatarak, "Marş Mira'ya, kurbanların unutulmasına izin vermemek için katılıyorum. Ölüm yolunda hayatta kalmayı başaran birçok arkadaşım var. Yürüyüş boyunca beni en çok etkileyen akü fabrikası oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.



Srebrenitsa kurbanlarının her 11 Temmuz'da anıldığı Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toplam 6 bin 504 kurbanın mezarı bulunuyor.



Sırp askerlerinin 11 Temmuz 1995'te şehri ele geçirmesinin ardından yapılan soykırımda, 8 binden fazla Boşnak sivil katledilmiş ve toplu mezarlara gömülmüştü. Aradan 22 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde kurbanın cesedine hala ulaşılamadı.



Barış Yürüyüşü için mobil uygulama geliştirildi



Bosna Herseklilerin yanı sıra dünyanın birçok yerinden her yıl binlerce kişinin katılımıyla yapılan yürüyüşün başlangıç noktası Nezuk kasabası ile bitiş noktası Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı arasındaki 100 kilometrelik zorlu dağ yolu güzergahını detaylı şekilde gösteren bir mobil uygulama da katılımcıların kullanımına sunuldu.



Android ve IOS işletim sistemlerinden isteyenlerin "Mars Mira" anahtar kelimesini aratarak ulaşabilecekleri uygulama için kullanıcıların bir ücret ödemeyeceği, İngilizce ve Boşnakça dil seçeneklerinin yer aldığı uygulamanın, yürüyüşe katılanlara kolaylık sağlamasının beklendiği belirtiliyor.



Uygulamada, güzergahta 1992-1995 yılları arasında yaşananlara ilişkin bilgiler de yer alıyor.