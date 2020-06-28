Bosna Hersek'teki 510. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi
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Bosna Hersek'teki 510. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 510'uncusu düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabası yakınındaki açık alanda yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan öğle namazıyla sona erdi.

Bosna Hersek'teki 510. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi
28.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:38

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 510'uncusu düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabası yakınındaki açık alanda yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan öğle namazıyla sona erdi.

Ülkenin en uzun soluklu etkinliğine katılmak için günler öncesinden farklı şehirlerden yola çıkan 244 atlı, sabah saatlerinde merkezi programın yapıldığı alana ulaştı. Sıcak havaya rağmen alanı dolduran kalabalık, geleneksel kıyafetler giymiş atlıları coşkuyla karşıladı.

Atlıların alana varmasının ardından sancaktarlar eşliğinde, rivayete göre 510 yıl önce yaşanan kuraklıkta Ayvaz Dede'nin dua etmesiyle suyun çıktığı kayalık alandan geçildi. Şenlikler için Prusac'a gelen Boşnaklar, kayanın yarılıp suyun çıktığı ve kuraklığın son bulduğu bu noktada dua etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla katılımın düşük olduğu merkezi programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Bu yıl Türkiye'den mehteran ve semazen gruplarının katılamadığı merkezi program, salgın nedeniyle daha mütevazi geçti.

Travnik Müftüsü ve Ayvaz Dede Şenlikleri Organizasyon Komitesi Başkanı Ahmed Adilovic, burada yaptığı konuşmada, salgının şenlikler de etkilediğini aktararak, devletin ve yerel makamların tedbirlerine uymaya gayret ederek bu yılki şenlik programını daha mütevazi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Modern yaşam tarzının, temel insani ve kültürel değerlerin zayıflamasına neden olduğunu kaydeden Adilovic, "Bunun sonucu toplumda ve doğada birçok olumsuzluk ortaya çıkıyor. Böyle bir durumdan çıkışı her şeyden önce dinimizde ve geleneğimizde aramalıyız. Geçmişimize değer verirsek, iyi bir geleceğimiz olabilir." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic'i temsilen program katılan Salem Dedovic ise Boşnak kimliğini ve geleneklerini korumanın önemine işaret ederek, Boşnakların gelenekleri bakımından büyük bir millet olduğunu vurguladı.

510. Ayvaz Dede Şenlikleri, Adilovic'in okuduğu duanın ardından öğle namazının kılınmasıyla sona erdi.

Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden olan Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre beş asırdan daha uzun bir süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet ve dua eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken, bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkı da Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde, 1947'den itibaren yasaklanan şenlik 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.

Kaynak: AA

Manşet

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