Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci Christian Schmidt oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci Christian Schmidt oldu

Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci Christian Schmidt oldu
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Almanya'nın adayı Christian Schmidt'in Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci seçildiği bildirildi.

Almanya'nın adayı Christian Schmidt'in Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci seçildiği bildirildi.

Bosna Hersek'teki Barış Uygulama Konseyince (PIC) yapılan yazılı açıklamada, PIC üyesi ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan oylamada Almanya'nın adayı Schmidt'in oy çokluğuyla yüksek temsilci seçildiği ifade edilerek Rusya'nın kararı desteklemediği belirtildi.

Schmidt'in görevini 1 Ağustos'ta devralacağına işaret edilen açıklamada, Schmidt'in Bosna Hersek'in istikrarına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, görevini 12 yıldır başarıyla sürdüren mevcut yüksek temsilci Valentin Inzko'ya teşekkür edildi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi (OHR), uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl Birleşmiş Milletlere (BM) Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Adnan Menderes Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Demet Evgar Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Gervinho Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci Christian Schmidt oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 17:16:17. #1.16#

title