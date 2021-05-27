Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci Christian Schmidt oldu

Almanya'nın adayı Christian Schmidt'in Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci seçildiği bildirildi.

Almanya'nın adayı Christian Schmidt'in Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci seçildiği bildirildi.

Bosna Hersek'teki Barış Uygulama Konseyince (PIC) yapılan yazılı açıklamada, PIC üyesi ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan oylamada Almanya'nın adayı Schmidt'in oy çokluğuyla yüksek temsilci seçildiği ifade edilerek Rusya'nın kararı desteklemediği belirtildi.

Schmidt'in görevini 1 Ağustos'ta devralacağına işaret edilen açıklamada, Schmidt'in Bosna Hersek'in istikrarına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, görevini 12 yıldır başarıyla sürdüren mevcut yüksek temsilci Valentin Inzko'ya teşekkür edildi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi (OHR), uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl Birleşmiş Milletlere (BM) Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija