Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.

Başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda yapılan kazı çalışmaları sonucunda, savaş kurbanlarının gömülü olduğu yeni bir toplu mezarın belirlendiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle