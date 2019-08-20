Bosna Hersek'te yeni hükümet için "NATO" şartı

20.08.2019 12:22

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, NATO'ya üyelik sürecinde önemli bir adım olarak görülen Yıllık Ulusal Plan (ANP) meselesi çözülmeden hiçbir isme hükümeti kurma görevi verilemeyeceğini vurguladı.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisinin liderliğini yapan İzetbegoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 aydan daha uzun süredir devam eden hükümet kurma çalışmaları ile ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Partisi SDA ile Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) ve Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) arasında 5 Ağustos'ta imzalanan koalisyon anlaşmasına işaret eden Boşnak lider, bu anlaşma ile devlet düzeyinde yeni hükümet kurulmasının prensiplerinin belirlendiğini aktardı.

Ülkedeki Sırpların karşı çıktığı NATO'ya üyelik meselesi ile üyelik sürecinin en önemli adımlarından biri olan ANP'nin onaylanması ve NATO'ya gönderilmesi konusu da değinen İzetbegovic, "Yıllık Ulusal Plan meselesi çözülmeden, hiçbir isme yeni hükümeti kurma görevi verilemez." dedi.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in, her ne kadar partisi SNSD adına koalisyon anlaşmasına imza atmış olsa da ANP'ye karşı göründüğünü aktaran İzetbegoviç, ANP'nin görüşüleceği konsey toplantısının Dodik'e şans tanıma adına ertelenebileceğini söyledi.

İzetbegoviç, onay sürecinin birkaç hafta devam edebileceğini belirterek, "NATO'ya üyelik sürecinden de önemli olan nokta şu ki; anayasa ve hukukun üstünlüğüne uyma kaidelerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ülke içindeki bir entitenin, devlete emir vermesi söz konusu olamaz. Dodik, kendi arzusunu bize dayatamaz." diye konuştu.

Koalisyon anlaşmasını ANP'nin onaylanıp gönderilmesini öngördüğü için imzaladığını aktaran İzetbegoviç, "Koalisyon anlaşmanın amacına uygun olarak uygulanacağını ve Dodik'in ülkeyi istikrarsızlığa götürecek tavır sergilemeyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sırp lidere eleştiri

Bosnalı Sırpların lideri Dodik'in "kışkırtıcı" açıklamalarıyla ülkede sürekli bir kriz yarattığını ifade eden İzetbegoviç, Dodik'in yürüttüğü politikanın "endişe verici" olduğunu kaydetti.

Sırbistan ile Kosova arasındaki meselenin Bosna Hersek'e taşınabileceği senaryolarına da değinen Boşnak lider, "Sırbistan'ın Kosova ile uzlaşarak kaybedeceği, Bosna Hersek'te hiçbir şeyi değiştirmez. Bu sadece zorlu maceralara ve sonu olmayan senaryolara neden olur." dedi.

Olumsuz siyasi atmosfere rağmen ülkede özellikle turizm, üretim ve ihracatın başarılı bir ivme kazandığını vurgulayan İzetbegoviç, altyapı alanında da yeni çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Saraybosna-Belgrad Otoyolu

Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne de değinen İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir süre önce görüştüğünü ve otoyolun inşasına ülkede hükümet kurulduktan hemen sonra başlanmasını planladıklarını söyledi.

İzetbegoviç, otoyol inşasının binlerce yeni istihdam anlamına da geldiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla siyasi krizin aşılması için bir neden de bu otoyolun inşası, zira bu büyük proje herkes için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA