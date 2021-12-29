Bosna Hersek'te yapımı yarım kalan cami inşaatını Türkiye Diyanet Vakfı devraldı - Haberler
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Bosna Hersek'te yapımı yarım kalan cami inşaatını Türkiye Diyanet Vakfı devraldı

Bosna Hersek'te yapımı yarım kalan cami inşaatını Türkiye Diyanet Vakfı devraldı
AA - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in Olovo kentinde kaynak yetersizliği ve Kovid-19 salgını nedeniyle yapımı duran Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin inşaatını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) üstlendi.

KIRŞEHİR (AA) - Bosna Hersek'in Olovo kentinde kaynak yetersizliği ve Kovid-19 salgını nedeniyle yapımı duran Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin inşaatını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) üstlendi.

Olovo Başimamı Esad Pepic, Olovo'nun 2013'ten bu yana Kırşehir ile kardeş belediye olduğunu hatırlatarak "Cami inşaatının devam etmesi sürecinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Saraybosna Din Hizmetleri Müşavirliği ile ortak çalışmalar yaptık. Türkiye'de ilgili kurumlarla görüştük." dedi.

Cami yapımına Ahi Evran Yılı olarak ilan edilen 2021'de devam edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu aktaran Pepic, TDV'ye caminin yapımını üstlendiği için teşekkür etti.

Yapımına 2017'de başlanan ancak kaynak yetersizliği nedeniyle iki yıldır inşaatına ara verilen camideki çalışmalar TDV'nin görevlendirdiği ekiplerle yeniden başlatıldı.

TDV'nin inşasını üstlendiği cami, Olovo'nun merkezindeki ilk cami olma özelliği taşırken, çalışmaların ramazan ayında tamamlanması ve caminin ibadete açılması bekleniyor.

Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak

Toplam 1520 metrekare alan üzerine yapılması planlanan cami ve külliye, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak.

Külliyenin ana işlevini oluşturacak ve aynı anda 400 kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip cami, tek kubbeli ve klasik form üzerine inşa edilecek.

Külliye içinde caminin yanına inşa edilecek iki katlı binada da idari ofis, misafirhane ve nikah salonu bulunacak.

Tek minareli olarak tasarlanan caminin avlusunda, yöresel taşlarla tasarlanmış bir şadırvan ve havuz yer alacak.

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AA - Son Dakika Haberleri

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