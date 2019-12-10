: Bosna Hersek'te Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılan tarihi kahve binası açıldı

10.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:54

Bosna Hersek'in Tesanj şehrinde Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından restore edilen tarihi kahve binası hizmete açıldı.

Gazi Ferhat Bey Vakfına ait eserin açılış törenine Bosna Hersek Reis-ul Uleması Husein Kavazovic, VGM Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic'in yanı sıra diğer davetliler katıldı.

Kavazovic, yaptığı konuşmada, Gazi Ferhat Bey Vakfının 1555 yılında kurulduğunu ve Tesanj şehrinin gelişimine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Vakıf eserlerinin koruma altına alınması için ilgili Bosna Hersek makamlarına da çağrıda bulunan Kavazovic, "Bazı kesimler, vakıf eserlerinin Osmanlılar tarafından inşa edildiğini söyleyerek bu eserleri yabancılaştırmaya çalışıyor. Bu eserleri inşa edip ülkenin gelişimine katkı sağlayanlar Osmanlı'da yaşamış Boşnaklardır." dedi.

Türker de Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bosna Hersek'te 27 projesi olduğunu anımsatarak "Atalarımızın yaptığı eserlere sahip çıkma adına buradayız." diye konuştu.

Vakıf eserlerini onarmaya devam edeceklerini söyleyen Türker, "Bu coğrafyada atalarımızın emanetini ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Projenin ikinci aşamasında Gazi Ferhat Bey Camisi de onarılacak

Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı Suat Faruk Giray da onarılan vakıf eserinin meclis, medrese ve kahve diye adlandırılan ancak lokanta olarak kullanılan bölümden oluştuğunu belirterek meclis ve medrese kısımlarının durumumun iyi olduğunu aktardı.

Geçen yıl başlatılan proje kapsamında kahve binasının çatısının, duvarlarının, yer döşemesinin, ısıtmasının, soğutma sisteminin ve mekanik tesisatının tamamen elden geçirildiğini anlatan Giray, çalışmaların yaklaşık 1 milyon 200 bin liraya mal olduğunu söyledi.

Giray, projenin ikinci etabındaki Gazi Ferhat Bey Camisi'nin şu an minare çizimi aşamasında olduklarını ve gerekli onaylar alındıktan sonra gelecek yılın sonuna doğru tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Zajimovic de Bosna'daki savaşın kültür mirası ve vakıf eserlerine verdiği zararı Bosna Hersek'in tek başına üstlenecek gücü olmadığını ve bu konuda dost ülkelerin yardımına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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