Bosna Hersek'te "Uluslararası Gazi Kooperatifleri Fuarı"

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Gazi Kooperatifleri Fuarı" açıldı.

Başkentteki Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde açılışı yapılan fuarda, Türkiye ve Bosna Hersek'ten 73 katılımcı stant açtı.

Bosna Hersek Federasyonu Gazi İşleri Bakanlığı himayesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Saraybosna Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve el sanatları alanlarındaki ürünlerin tanıtımı yapılıyor.

Bosna Hersek Federasyonu Gazi İşleri Bakanı Salko Bukvarevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu fuarın gazi ve gazi ailerine destek olmak adına çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, fuar projesinin iş bulmakta zorlanan 52 yaş ve üzeri gazilere istihdam yaratmak amacı da taşıdığını ifade etti.

Gazilerin bakanlığa sunacakları projeleri destekleyeceğini de açıklayan Bukvarevic, fuarın ilerleyen yıllarda saygın fuarlar arasına gireceğine inandığını dile getirdi.

"Gönül coğrafyamızın ulaşmış olduğu bütün bölgelerde yer almaya çalışıyoruz"

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) Genel Müdürü Muhammed Alyürük, İBB'nin bu organizasyonda ana sponsor olarak yer aldığını anımsatarak, "Türkiye olarak biz gönül coğrafyamızın ulaşmış olduğu bütün bölgelerde yer almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Fuara İBB ve iştirakleri olarak katıldıklarını belirten Alyürük, Bosna Hersek'teki fuarların ve organizasyonların Türkiye için büyük önemi olduğunu kaydetti.

Bosna Herseklilerle bugün burada bulunmaktan gurur duyduklarını ifade eden Alyürük, "İBB fuar organizasyonunun başından beri çalışmaların yapılması adına elinden gelen desteği buradaki paylaşımcılara, katılımcılara ve bütün paydaşlara vermeye çalıştı." şeklinde konuştu.

Alyürük, iki gün boyunca İBB'nin gerçekleştirdiği faaliyetler ve yaptığı çalışmaları fuara gelenlerle paylaşacaklarının altını çizerek, fuarın, gazilerin gerçekleştirmek istediği bireysel gelişimler ve kazanabilecekleri kültürel faaliyetlerle ilgili ortaklıkların ve iş birliklerinin yapılmasına bir vesile olacağını söyledi.

Fuarda, İBB'nin yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ziraat Bank Bosna Hersek, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ve Türkiye Maarif Vakfının stantları da yer alıyor.

"Uluslararası Gazi Kooperatifleri Fuarı" 25 Ağustos'a kadar ziyaretçilere açık olacak.