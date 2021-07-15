Bosna Hersek'te "Türkiye Geçilmez" Fotograf Sergisi Düzenlendi.
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Bosna Hersek'te "Türkiye Geçilmez" Fotograf Sergisi Düzenlendi.

Bosna Hersek'te 'Türkiye Geçilmez' Fotograf Sergisi Düzenlendi.
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Bosna Hersek'in Visoko şehrinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi gecesine ait fotoğraflardan oluşan 15 Temmuz Türkiye Geçilmez fotoğraf sergisi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından açıldı.

Bosna Hersek'in Visoko şehrinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi gecesine ait fotoğraflardan oluşan 15 Temmuz Türkiye Geçilmez fotoğraf sergisi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından açıldı.

Sergi açılışı kapsamında düzenlenen törene; T. C. Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Visoko Belediye Başkanı Mirza Ganic, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Altındağ-Visoko Kültür Merkezi Müdüresi Amila Koso, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören aziz şehitlerin anısına çalınan ülke marşları ve gerçekleştirilen dua ile başladı.

Visoko Belediye Başkanı Mirza Ganic yaptığı konuşmada; 15 Temmuz gecesinde İstanbul'da Visoko'dan gelen bir grup din görevlisinin bulunması sebebiyle Visoko halkının yaşananları birinci ağızdan öğrenebildiğini ifade etti. Ganic "15 Temmuz gecesinde hem kendi vatandaşlarımız hem de kardeş Türk halkı için endişe içerisindeydik" dedi.

T. C. Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ise; 5 yıl önce Türkiye'nin milli birlik ve demokrasisine karşı devletin içine sızan bir terörist grup tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin karşında Türk halkının emniyet güçleri, askeri, parlamentosu ve liderleri ile durduğunu ifade etti. Şehitlerin minnetle anıldığını ve gazilere ise şükranların sunulduğunu belirtti. Geride kalan özellikle genç kuşakların müteyakkız olmaları gerektiğini, FETÖ gibi terörist gruplara karşı her iki milletin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Habermetre

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