Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen öğrencilerin okuma, anlama ve konuşma becerileri yarışmayla ölçüldü

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek genelindeki devlet okullarında yürütülen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında yapılan "IUS Kalem Yarışması", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek genelindeki devlet okullarında yürütülen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında yapılan "IUS Kalem Yarışması", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yapıldı.

YEE'den yapılan açıklamada, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) iş birliğinde düzenlenen yarışmada, Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen öğrencilerin YEE tarafından geliştirilen internet sayfası üzerinden Türkçe sınava katıldığı belirtildi.

Yarışmada öğrencilerin Türkçe okuma, anlama ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü, başarılı olan 30 öğrenciye IUS tarafından çeşitli miktarlarda burs verileceği ifade edildi.

YEE'nin Bosna Hersek'te yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi 8 yıldır kesintisiz devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija