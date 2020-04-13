Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen öğrenciler canlı yayında buluştu Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, evde kalmaya devam eden Bosna Hersekli öğrenciler için kültürel faaliyetlerini internet ortamına taşıdı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, evde kalmaya devam eden Bosna Hersekli öğrenciler için kültürel faaliyetlerini internet ortamına taşıdı.

YEE Saraybosna tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan "Misafirin Var" isimli programda, Bosna Hersek'te büyük beğeni ile takip edilen Türk dizisi "Elif"in başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir, canlı yayında Boşnak öğrencilerin evine misafir oldu.

Öğrencilerin evde kaldıkları dönemde motivasyonlarını artırmak ve Türkiye ile etkileşimi devam ettirmek amacıyla başlatılan program kapsamında, Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen öğrenciler, sevdikleri oyuncu Güvenilir'e merak ettiklerini sordu.

Yayına katılan çocuklar, Türkiye ve YEE'ye teşekkür ederken, Güvenilir, karantina günlerini kitap okuyarak ve ders çalışarak geçirdiğini anlattı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçi Haldun Koç'un da katıldığı yayına çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Bu arada, YEE tarafından Bosna Hersek'te uygulanan "Tercihim Türkçe Projesi" çerçevesinde 8 bin 500 öğrenci Türkçe öğrenirken, birçok kültürel, sanatsal ve spor yarışmalarına da katılma imkanı buluyor.

Kaynak: AA