Bosna Hersek'te tren seferleri yeniden başladı - SARAYBOSNA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gardan detaylar Trenin gara gelişi detaylar Yolcuların trenden inmesi detaylar Bosna Hersek'te tren seferleri başladıBosna Hersek de komşuları Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile kara sınırlarını yeniden açtı.
01.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:01
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gardan detaylar
Trenin gara gelişi detaylar
Yolcuların trenden inmesi detaylar
Bosna Hersek'te tren seferleri başladı
Bosna Hersek de komşuları Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile kara sınırlarını yeniden açtı.
Daha önce 10 Avrupa ülkesinden turistleri kabul edeceğini açıklayan Hırvatistan, bu ülkeler arasında bulunmayan Bosna Hersek'ten yalnızca Hırvatistan vatandaşlığı ya da ülkede oturma izni olanlar ile mal taşıyan tır şoförlerinin ülkeye girişine izin vereceğini duyurdu.
Kaynak: AA