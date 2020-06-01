Bosna Hersek'te tren seferleri yeniden başladı - SARAYBOSNA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gardan detaylar Trenin gara gelişi detaylar Yolcuların trenden inmesi detaylar Bosna Hersek'te tren seferleri başladıBosna Hersek de komşuları Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile kara sınırlarını yeniden açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gardan detaylar

Trenin gara gelişi detaylar

Yolcuların trenden inmesi detaylar

Bosna Hersek'te tren seferleri başladı

Bosna Hersek de komşuları Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile kara sınırlarını yeniden açtı.

Daha önce 10 Avrupa ülkesinden turistleri kabul edeceğini açıklayan Hırvatistan, bu ülkeler arasında bulunmayan Bosna Hersek'ten yalnızca Hırvatistan vatandaşlığı ya da ülkede oturma izni olanlar ile mal taşıyan tır şoförlerinin ülkeye girişine izin vereceğini duyurdu.

Kaynak: AA