Bosna Hersek'te toplu taşıma faaliyete başladı - SARAYBOSNA OPIS VIDEA : Tramvaydan detaylar Yolcuların binişi detaylar Bajro Zilic'in açıklaması Toplu taşımaya binen yolcuların koltuklara yönlendirilmesi Vesna Bovan'ın açıklaması Tramvayla seyahat eden yolculardan detaylar SARAYBOSNA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna...

OPIS VIDEA :

Tramvaydan detaylar

Yolcuların binişi detaylar

Bajro Zilic'in açıklaması

Toplu taşımaya binen yolcuların koltuklara yönlendirilmesi

Vesna Bovan'ın açıklaması

Tramvayla seyahat eden yolculardan detaylar SARAYBOSNA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'te durdurulan toplu taşıma iki ay aradan sonra bugün faaliyete başladı. Sınırlı sayıda yolcu kabul edecek tramvay ve otobüslerdeki koltuklar sosyal mesafe kurallarına göre işaretlendi. Yolcu ve şoföre maske takma zorunluluğu getirilirken, eldiven giyilmesi de tavsiye edildi.

Kaynak: AA