Bosna Hersek'te toplu mezardan Bosna Savaşı'nda öldürülen 10 kişinin kalıntıları çıkarıldı

Bosna Hersek'in güneydoğusunda temmuz ayında bulunan toplu mezardan Bosna Savaşı sırasında öldürülen 10 kişinin kalıntıları çıkarıldı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazliç, yapılan incelemenin, Klanovik kasabasındaki toplu mezardan çıkarılan kalıntıların, 1995 yılında Srebretnisa'da öldürülen 10 Boşnak'a ait olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Fazliç, bunun, Srebrenitsa'da öldürülenlere ait kalıntıların bulunduğu Srebrenitsa'dan en uzak konumdaki toplu mezar olduğunu belirtirken, "Çeşitli inşaat atıklarıyla kaplanmış kalıntıları bulmak çok zor oldu. Toplu mezardan çıkarılan kurbanlara ait kemikler, DNA analizine gönderildi. Analiz sonuçlarına göre cesetlerin Bosna Savaşı'nda Srebrenitsa'da öldürülen kurbanlar arasında yer aldığı anlaşıldı." dedi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

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