Bosna Hersek'te son bulunan toplu mezarda 9 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldı
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Bosna Hersek'te son bulunan toplu mezarda 9 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldı

Bosna Hersek'te son bulunan toplu mezarda 9 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in güneyindeki Kalinovik kentine bağlı Dobro Polje'de 31 Mayıs'ta bulunan toplu mezarda en az 9 kişinin kemik kalıntısına ulaşıldı.

Bosna Hersek'in güneyindeki Kalinovik kentine bağlı Dobro Polje'de 31 Mayıs'ta bulunan toplu mezarda en az 9 kişinin kemik kalıntısına ulaşıldı.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, toplu mezardaki kazı çalışmalarının bugün itibariyle tamamlandığı, ülkede 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta katledilen sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi.

Toplu mezardan çıkartılan kemik kalıntılarının Visoko kentine götürüldüğü belirtilen açıklamada, "Kazılarda en az 9 kişinin kemiklerine ulaştık. Toplu mezardan çıkartılan kemikler DNA analizleri için gerekli kurumlara iletildi." bilgisi verildi.

Açıklamada, kazı çalışmalarına Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) yetkilileri ve Kalinovik polisinin de katıldığı kaydedildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre ülkede bugüne kadar 550'den fazla toplu mezar bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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