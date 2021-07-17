Bosna Hersek'te şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi
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Bosna Hersek'te şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi

Bosna Hersek'te şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'te dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde sele neden oldu.

Bosna Hersek'te dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde sele neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Modrica kentinde sokaklar sular altında kalırken ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Modrica Belediye Başkanı Jovica Radulovic, belediye genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edileceğini bildirdi.

Şiddetli yağış, ülkenin orta kesimlerinde bulunan Zenica-Doboj Kantonu'na (ZDK) bağlı Vitez, Zavidovici ve Zepca belediyelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Zavidovici ve Zepca'da bazı yollar trafiğe kapatılırken sel suları Vitez'deki Kruscica Nehri'nin taşmasına neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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