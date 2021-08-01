Bosna Hersek'te şiddetli rüzgar sonucu ağaçlar devrildi
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Bosna Hersek'te şiddetli rüzgar sonucu ağaçlar devrildi

Bosna Hersek'te şiddetli rüzgar sonucu ağaçlar devrildi
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac ve Bosanska Kostajnica'da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin çatıları hasar gördü.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac ve Bosanska Kostajnica'da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin çatıları hasar gördü.

Bihac'ta sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağış kentte çok sayıda ağacın devrilmesine neden olurken, ilk yardım ekiplerinin alana ulaştığı bildirildi.

Bosanska Kostajnica'da da şiddeti rüzgar nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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