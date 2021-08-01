Bosna Hersek'te şiddetli rüzgar sonucu ağaçlar devrildi

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac ve Bosanska Kostajnica'da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin çatıları hasar gördü.