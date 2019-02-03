Bosna Hersek'te Sel (2)

Bosna Hersek'in genelinde etkili olan şiddetli yağış sellere neden oldu.

Ülkedeki kar yağışının ardından etkili olan yağmur, ülkenin birçok kentinde sele neden olurken çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Ofisinden yapılan açıklamada, dün geceden bu yana etkili olan yağışla karın eridiği, bu nedenle nehirlerde taşkınlar yaşandığı belirtildi.

Zenica-Doboj Kantonu Sivil Koruma Ofisi Müdürü Dzavid Alicic de orta kesimlerdeki Zenica'da yağışla yükselen nehir debisinin birçok köyde sele neden olduğunu ifade ederek, yardım ekiplerinin sahada olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in genelinde devam eden yağış nedeniyle nehirlerin üzerindeki köprüler trafiğe kapatılırken sel sularının Bugojno-Novi Travnik yolundaki köprü korkuluklarını yıktığı gözlendi.

Başta başkent Saraybosna olmak üzere ülke genelindeki yağışın etkilerini azaltmak için sivil koruma ekiplerinin, ilgili merkezlerde müdahaleye hazır bekletildiği bildirildi.

Kaynak: AA