Bosna-Hersek'te seçimden 10 ay sonra hükümet kurulması için anlaşma sağlandı

Bosna-Hersek'te Boşnak, Sırp ve Hırvat liderler 10 ay önce yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulması için uzlaştı. NATO ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda uzlaşı sağlanırken, üyelik başlığı muğlak bırakalıdı.

Üç etnik lider Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna misyonunun kolaylaştırıcılık rolü oynadığı görüşmeler sonunda ulusal merkezi hükümet kurulması için ana prensipleri içeren anlaşmayı imzaladı. Euronews.com'da Görüntüle