Bosna Hersek'te sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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Bosna Hersek'te sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

12.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:56
Bosna Hersek'te sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

BANJA Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmaları başladı.

BANJA Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmaları başladı.

Bosna Hersek hükümetinin sipariş ettiği aşılar henüz ülkeye ulaşmazken, Sırp nüfusun yoğun olduğu RS'te, ülkeye, RS Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığının siparişi üzerine 1 Şubat'ta ulaşan 2 bin doz Rus Sputnik V aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Banja Luka şehrinde bulunan Sırp Cumhuriyeti Üniversitesi Klinik Merkezinde RS Sağlık Bakanı Alen Seranic'in katılımıyla düzenlenen aşılama programı kapsamında, ilk aşı, merkezin genel müdürü Vlado Djajic'e yapıldı.

Seranic, yaptığı açıklamada, kitlesel aşılamanın şubat ayının ikinci yarısında başlayabileceğini belirterek, Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından toplamda 400 bin doz sipariş edilen "Sputnik V" aşısının kalan kısmının en geç mart ayına kadar ulaşacağını vurguladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında yapılan anlaşmaya istinaden, RS'te 5 bin sağlık çalışanının daha aşılanacağını anımsatan Seranic, bunun, sağlık sistemi açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Djajic de ilk aşının kendisine yapılmış olmasından memnuniyet duyduğunun altını çizerek, her gün Kovid-19 hastalarıyla temas halinde olduğunu ve aşı sayesinde virüsten korunabileceğine inandığını söyledi.

Bosna Hersek hükümeti, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile yaptığı anlaşma kapsamında 1,2 milyon doz aşı sipariş etmişti. COVAX aracılığıyla alınacak aşıların da şubat ortasında ülkeye gelmesi bekleniyor.

Salgının başından bu yana Bosna Hersek'te tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı 125 bin 123'e ulaşırken, 4 bin 868 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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