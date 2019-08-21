Bosna Hersek'te neden 10 aydır hükümet kurulamıyor?

21.08.2019 13:15

Dayton Barış Anlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapısıyla bilinen Bosna Hersek'te genel seçimlerin ardından 10 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamadı.

Son olarak başkent Saraybosna'da bir araya gelen devletin Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyeleri sonuç alamadan dağıldı. Euronews.com'da Görüntüle