Bosna Hersek'te Kur'an Kursunda Hafızlık Eğitimi'nde başarılı olanlar belgelerini aldı

Diyanet İşleri Başkanlığının, Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde yürüttüğü "Kur'an Kursunda Hafızlık Eğitimi" kapsamında başarılı olan Bosna Hersekli ilk hafızlara belgeleri törenle verildi.

Başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin hafızlık komisyonundan başarıyla geçen Lamija Sehic ve İsa Barakat düzenlenen törenle belgelerini aldı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen tebrik mektubu ve hediyeleri öğrencilere takdim etti.

Kakanj'da 2018'den bu yana hafızlık eğitimi veren İbrahim Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Kakanj İslam Meclisi Birliği iş birliğinde devam ettiğini belirterek, "Başlangıçta yaklaşık 30 öğrenciyle hafızlık hazırlık kursuna başladık. Bu kursu tamamlayan öğrencilerle Türkiye'deki hafızlık eğitim sistemini uygulamaya başladık." dedi.

Görev süresi boyunca Kakanj İslam Meclisi Birliği, öğrencilerin aileleri ve Kakanj halkı ile samimi ilişkiler kurduklarını söyleyen Alparslan, "Öğrencilerimiz hafız olmanın saadetini yaşadıklarını ve bunun bir gurur olduğunu her fırsatta dile getirdiler." diye konuştu.

Alparslan, 15 öğrenciyle hafızlık eğitimine devam ettiklerini vurgulayarak, "Öğrencilerimiz tamamen gönüllü olarak eğitimlere devam ediyor. Her gün gruplar halinde derslerimize devam etmekteyiz. Hedefimiz önümüzdeki yılın yazında yeni mezunlar vererek buradaki hafız sayısını artırmak ve eğitimin Kakanj'da kalıcı olmasını sağlamak." şeklinde konuştu.

Türk usulü hafızlık eğitim modeli ile hafızlık eğitimlerini alan öğrencilerin bölgedeki sisteme oranla çok daha kısa sürede eğitimi tamamladıkları kaydedildi.

Hafızlık mülakatlarının günde 2 veya 3 cüz vererek Kur'an-ı Kerim'in tamamının dinlenmesi şeklinde 10 ila 15 gün sürdüğü belirtilirken, hafız olmanın gurur ve mutluluğunu yaşayan gençlerin sevinçlerini aileleriyle paylaştığı gözlendi.