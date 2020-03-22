Bosna Hersek'te koronavirüs tedbirleri Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH), yerel saat ile 18: 00-05: 00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH), yerel saat ile 18: 00-05: 00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Başkent Saraybosna'nın bomboş sokakları dikkat çekti. Kaynak: AA