Bosna Hersek'te ilkbahar - SARAYBOSNA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Orman yürüyüşü yapan vatandaşlardan detaylar Bisiklete binen vatandaşlardan detaylar Skakavac Şelalesi'nden detaylar SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te bahar kendini hissettirmeye başladı.
20.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:49
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Orman yürüyüşü yapan vatandaşlardan detaylar
Bisiklete binen vatandaşlardan detaylar
Skakavac Şelalesi'nden detaylar SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te bahar kendini hissettirmeye başladı. Doğanın yeşile bürünmeye başladığı nisan ayında başkent Saraybosna yakınlarındaki Skakavac Şelalesi görsel bir şölen oluşturdu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tebdirleri kapsamında kalabalık yerlerden kaçınan halk da doğada vakit geçirmeyi tercih etti.
Kaynak: AA