Bosna Hersek'te ilkbahar - SARAYBOSNA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Orman yürüyüşü yapan vatandaşlardan detaylar Bisiklete binen vatandaşlardan detaylar Skakavac Şelalesi'nden detaylar SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te bahar kendini hissettirmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Orman yürüyüşü yapan vatandaşlardan detaylar

Bisiklete binen vatandaşlardan detaylar

Skakavac Şelalesi'nden detaylar SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te bahar kendini hissettirmeye başladı. Doğanın yeşile bürünmeye başladığı nisan ayında başkent Saraybosna yakınlarındaki Skakavac Şelalesi görsel bir şölen oluşturdu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tebdirleri kapsamında kalabalık yerlerden kaçınan halk da doğada vakit geçirmeyi tercih etti.

Kaynak: AA