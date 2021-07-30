Bosna Hersek'te "Fetih Şenlikleri" düzenlendi
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Bosna Hersek'te "Fetih Şenlikleri" düzenlendi

Bosna Hersek'te 'Fetih Şenlikleri' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

SANSKI Fatih Sultan Mehmed'in 1463'te Bosna Hersek'i fethi sırasında batıda ulaştığı en uç nokta olan Sanski Most şehrinde askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla mevkiinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi.

SANSKI Fatih Sultan Mehmed'in 1463'te Bosna Hersek'i fethi sırasında batıda ulaştığı en uç nokta olan Sanski Most şehrinde askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla mevkiinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi.

Bosna Hersek İslam Birliğince (Diyanet İşleri), Osmanlı askerlerinin cuma namazı kıldığı Donji Kamengrad kasabasında düzenlenen programa, çok sayıda kişi katıldı.

Hamzibegova Camisi'nde toplanan kalabalık, atlı süvarilerin geçit töreninin ardından Kamengrad Kalesi için mücadele ederken şehit düşen askerler anısına yapılan anıtın başında dua etti.

Programa katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, burada yaptığı açıklamada, Fetih Şenlikleri'ne ilk kez katıldığını aktararak söz konusu şenliklerin Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ortak geleneği ayakta tuttuğunu belirtti.

Sanski Most Belediye Başkanı Faris Hasanbegovic de geleneğin bu yıl da bozulmadığını anımsatarak, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenemeyen şenliklere bu yıl gerek Bosna Hersek, gerek yurt dışından çok sayıda kişinin katıldığını söyledi.

Büyükelçi Girgin'in de programa katılmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Hasanbegovic, "Türkiye geçtiğimiz beş yıl içerisinde Sanski Most'un kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Dost ve kardeş ülke Türkiye'ye, Bosna Hersek'te ihtiyacımız olan barışın direği olması çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program, Musalla'da cuma namazının kılınmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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