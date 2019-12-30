Bosna Hersek'te eski bakan ve 3 kişiye AB fonlarında yolsuzluk suçundan dava açıldı
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Bosna Hersek'te eski bakan ve 3 kişiye AB fonlarında yolsuzluk suçundan dava açıldı

Bosna Hersek'te eski Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, 2 üst düzey kamu çalışanı ve bir iş adamı "görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla" dava açıldı

30.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:04
Bosna Hersek'te eski bakan ve 3 kişiye AB fonlarında yolsuzluk suçundan dava açıldı

Bosna Hersek'te eski bir bakan, 2 üst düzey kamu çalışanı ve bir iş adamına "görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla" dava açıldı.


Saray Bosna Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eski Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, kabine başkanı, bir asistan ve bir iş adamının ülkenin "uluslararası itibarına zarar veren üst düzey yolsuzluğu suçuna karıştığını" ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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