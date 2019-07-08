Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde bekleyen vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirenlerden detaylar SARAYBOSNA - Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halklar...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde bekleyen vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirenlerden detaylar
SARAYBOSNA - Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegovic ile görüştüğü otelin önünde Bosna Hersekli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kaynak: AA
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