Bosna Hersek'te Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif'i Anma Etkinliği düzenlendi
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Bosna Hersek'te Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif'i Anma Etkinliği düzenlendi

17.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:46
Bosna Hersek'te Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif'i Anma Etkinliği düzenlendi

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla "Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif'i Anma Etkinliği" gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla "Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif'i Anma Etkinliği" gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu, Mostar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Dzemal Bjedic Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi iş birliğinde, fakültenin amfi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Çanakkale Zaferi'ni anlatan film gösterimi yapıldı, Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Emre Çelik tarafından "Çanakkale Zaferi'nin Edebiyatımıza Yansımaları" konulu konferans verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin en önemli eseri olduğunu vurgulayarak, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadeleye verdiği büyük desteğe değindi.

Ergün, programa katılan konuklara Çanakkale Zaferi hakkında da bilgi verdi.

Mostar YEE Müdürü Yunus Dilber de bu tür anma etkinliklerini her yıl düzenlendiklerini hatırlatarak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı kapsamında Bosna Hersek'in 20 şehrinden 40 öğrencinin Türkçe ve Boşnakça olarak İstiklal Marşı'nı da okuduğunu aktardı.

Çanakkale'de 15 bin civarında Boşnak'ın da mücadele ettiğini anımsatan Dilber, buradaki insanların Mehmet Akif'i yakından tanıdıklarını ve Çanakkale Zaferi hakkında fikir sahibi olduklarını anlattı.

Program kapsamında fakülte öğrencilerinden Melika Jelovac ile Merjema Maksumic "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiiri Türkçe ve Boşnakça okurken, Nejra Haracic de "Çanakkale Türküsü" isimli eseri seslendirdi.

Konuklara İstiklal Marşı'nın kuşe kağıda basılı Türkçe ve Boşnakçası ile Çanakkale Zaferi'ni anlatan Boşnakça çizgi roman da hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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