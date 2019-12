Bosna Hersek'te bir Türkçe sınıfı daha açıldı

20.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:42

Bağcılar Belediyesi tarafından Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Bosna Hersek'in Jablanica şehrindeki bir ilkokulda yaptırılan Türkçe sınıfı törenle hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'teki üçüncü Türkçe sınıfı, Jablanica şehrindeki JU Osnavna Skola Suljo Cilic İlkokulu'nda açıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, açılışta yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.

Her daim en zor sınavlardan geçen Bosna Herseklileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını, buranın her zaman ikinci vatanları olduğunu belirten Çağırıcı, "Her ziyaretimiz sırasında kendimizi evimizde hissettik. Burada bizlere gösterilen kadirşinaslıktan dolayı teşekkür ediyorum. Bosna Hersek'te toplam 7 bin yavrumuzun da Türkçeyi seçmeli ders olarak seçmesi bizleri çok heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

Çağırıcı, geçen yıl Buzim ile Travnik şehirlerindeki iki ilköğretim okulunda Türkçe sınıfı açtıklarını hatırlatarak, yeni açılan 30 kişilik Türkçe sınıfında akıllı tahta, aydınlatma sistemi, kalorifer düzeneği dahil tüm donanımların bulunduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan Türkçe sınıfı gezildi.

Açılış programına Jablanica Belediye Başkanı Salem Dediç, Bosna Hersek Neretva Kantonu Ticaret Turizm ve Çevre Bakanı Aydın Teletoviç, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile bazı davetliler katıldı.

