Bosna Hersek'te bir şirkette çok sayıda uçak bombası bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bosna Hersek'te bir şirkette çok sayıda uçak bombası bulundu

Bosna Hersek'te bir şirkette çok sayıda uçak bombası bulundu
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Bosna Hersek Savcılığı talimatıyla ülkenin güneyindeki Grude'de yürütülen operasyonda, çok sayıda uçak bombası ele geçirildi.

Bosna Hersek Savcılığı talimatıyla ülkenin güneyindeki Grude'de yürütülen operasyonda, çok sayıda uçak bombası ele geçirildi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, polis güçleriyle ortaklaşa yürütülen operasyon kapsamında, Grude'deki bir şirkette arama yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, üretim, tedarik ve ticaretinin sivil vatandaşlara yasak olduğu, çok sayıda uçak bombasının bulunduğu belirtildi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş zamanına ait olduğu tahmin edilen uçak bombalarının patlayıcı grubuna girmesi nedeniyle tehlikeli olduğuna işaret edilen açıklamada, olay hakkında detaylı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Yamantürk Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bosna Hersek'te bir şirkette çok sayıda uçak bombası bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:29:09. #1.16#

title