Bosna Hersek'te Berat Kandili

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gecesi düzenlendi, dualar edildi.

Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne akın eden Müslümanlar, akşam namazının ardından Berat Kandili vesilesiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim gecesine katıldı.

Bosna Hersek'in yanı sıra Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de çeşitli programlar düzenlenirken, diğer Balkan ülkeleri Makedonya, Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'daki Müslümanlar da geceyi ibadet ve dualarla geçirdi.