Bosna Hersek'te "Barış Yürüyüşü" başladı
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Bosna Hersek'te "Barış Yürüyüşü" başladı

Bosna Hersek'te 'Barış Yürüyüşü' başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bosna Hersek'te Srebrenitsalı kurbanlar anısına geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" başladı.

Bosna Hersek'te Srebrenitsalı kurbanlar anısına geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" başladı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımının 26. yıl dönümünde "Barış Yürüyüşü" için yola çıkıldı. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen yürüyüş, ülkenin her bölgesinden katılımcıların yürüyerek veya araçlarla Nezuk kasabasına varmasının ardından başladı. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle katılımın az olduğu yürüyüşe bu sene 3 binin üzerinde kişi katıldı. ABD, İtalya ve Sırbistan'ın Sancak bölgesinden de katılımcılar olduğu belirtilirken, bu yıl başka ülkelerden katılan gruplardan en kalabalığını Türklerin oluşturduğu ifade edildi. Türk Kızılayı gönüllüleri de yürüyüşte yer alırken, mobil ikram aracıyla yürüyüş güzergahında katılımcılara gıda ve su ikramında bulundu.

Yürüyüşün 3 gün sürmesi beklenirken, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 10 Temmuz'da sona erecek. Temmuz 1995'teki olaylar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolundaki yürüyüş süresince günlük 35 kilometre olmak üzere toplamda 100 kilometre yol kat edilecek. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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