Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 1 Mart Bağımsızlık Günü dolayısıyla Devlet Başkanlığı Konseyinin ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in yanı sıra devlet erkanı, ülkedeki dini liderler, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, Bağımsızlık Günü'nün Bosna Hersek tarihinde ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, "27 yıl önce bu ülkenin yaklaşık üçte ikisi bağımsızlık referandumunda 'Evet' oyu kullanmıştır. Bu oy, ülkede yaşayan halkın eşitliği içindi. Aynı zamanda, büyük ülke politikalarının Bosna Hersek'i bölme planlarına karşı bir direnişti." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek halkının bağımsızlık için oy kullanarak vatanlarının kaderini ve geleceğini belirlediklerini söyleyen Dzaferovic, "Bağımsızlık yolunda birçok zorlukla karşılaştık, çok kayıp verdik. Bu kayıplar, bizleri, Bosna Hersek'i koruyup geliştirmekle yükümlendiriyor." dedi.

Dzaferovic, gelecek nesillere daha iyi ve daha güvenli bir hayat borçlu olduklarını vurgulayarak, "Hedefimiz belli, bu hedef, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Bosna Hersek." diye konuştu.

Komsic de Bosna Hersek'in tarih boyunca egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü mücadelesi veren iyi insanlarıyla tanınmış bir ülke olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Bosna Hersek halkı referandumda 'Müslüman, Sırp ve Hırvatların eşit haklara sahip olduğu egemen ve bağımsız bir Bosna Hersek'e var mısınız?' sorusuna cevap vermiştir. Bu soruyu sürekli tekrarlamamızın bir mahsuru yok, zira bu halkın nasıl bir ülke istediğinin göstergesidir. Halkın isteği bugün de aynı."

Bosna Hersek halkının referandumdaki "evet" oyu nedeniyle büyük bedeller ödediğinin altını çizen Komsic, "Bosna Hersek, asırlar süren bir hoşgörünün, ortak yaşamın örneğidir ve her zaman öyle kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsızlık Günü'nün "milli bayram" olarak kutlandığı Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) entitesinde bulunan şehirlerin sokakları bayraklarla süslendi.

Bağımsızlık referandumu

Eski Yugoslavya'nın parçalanmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuştu.

Ülke genelinde yapılan ve Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma halkın yüzde 64,31'i katılırken, katılanların yüzde 99,44'ü de bağımsızlık için "evet" oyu kullandı.

Sırpların tehdit ve engellemelerine rağmen yapılan referandumun sonucu, 6 Mart 1992'de açıklandı. Bosna Hersek, 22 Mayıs 1992'de BM üyeliğine kabul edildi.

Kaynak: AA