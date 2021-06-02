Bosna Hersek'te 98.203 Tüzel Kişi Hesabı Bloke Edildi
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Bosna Hersek'te 98.203 Tüzel Kişi Hesabı Bloke Edildi

Bosna Hersek'te 98.203 Tüzel Kişi Hesabı Bloke Edildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bosna Hersek Merkez Bankası tüzel kişilerin bloke edilen hesaplarının güncel listesini yayınladı.

Bosna Hersek Merkez Bankası tüzel kişilerin bloke edilen hesaplarının güncel listesini yayınladı. Yayınlanan yeni raporda Merkez Bankası birleşik hesaplar siciline göre Bosna Hersek'te tüzel kişilere ait 98. 203 hesabın bloke edildiği ve 53. 415 şirketin en az bir hesabının bloke olduğu belirtildi.

Bu yılın başından itibaren tüzel kişilere ait bloke edilen banka hesap sayısında 1. 800, en az bir banka hesabı bloke olan şirket sayısında ise 1. 600 kadar artış yaşandı.

Bosna Hersek Merkez Bankasının Kasım 2012 yılında ilk defa yayınladığı raporda, tüzel kişilerin bloke edilen hesap sayısı 58. 038 iken en az bir banka hesabı bloke olan şirket sayısı 35. 694 idi.

Kaynak: Klix. ba

Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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