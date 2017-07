Bosna Hersek'te 507. Ayvaz Dede Şenlikleri

DONJI Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına 507 yıldır düzenlenen şenlikler kapsamında, ülkenin çeşitli şehirlerinden gelerek Karaula kasabasından Prusac'a hareket eden atlı birlikler, Donji Vakuf şehrinde yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.



Geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve taşıdıkları sancaklarla bu sabah Karaula'dan yola çıkan atlılar, Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Donji Vakuf'a ulaştı. Yarın programın yapılacağı Prusac'a giden atlı birliklerin geçişine halk yoğun ilgi gösterdi.



Atlıların geçişi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Bölüğü konser verirken, Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) izcilerinin "Her Türk asker doğar" ve "Vatan sana canım feda" sözleri eşliğindeki yürüyüşü Donji Vakuf halkı tarafından büyük alkış aldı.



Şehrin ana caddesinin her iki tarafına dizilen halk, ellerindeki Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla atlıların geçişine eşlik etti.



"Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz"



Etkinliğe katılan Manisa Şehzadeciler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek halkının Türkiye'ye olan sevgisini gördükçe mutlu olduklarını belirterek, "Bugün yine burada olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.



Donji Vakuf'un kardeş belediyelerinden İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 2008'den bu yana şenliklere katıldıklarını anımsatarak, "Burada hem Osmanlı'yı hatırlıyor hem de bu ülkenin geleceğinin birlik ve beraberliğe katkı sağlıyoruz." diye konuştu.



Etkinliğe ayrıca Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susis'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Şenlikler kapsamında ayrıca Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic geleneksel Ayvaz Dede sancağını Karaula İmamı Salih Arslanovic'e teslim etti.



Etkinliğe katılacaklar, rivayete göre Ayvaz Dede'nin beş asır önce Prusac kasabasında yaşanan kuraklık nedeniyle yakınlardaki dağda 40 gün dua ettikten sonra su bulduğu bölgeye geçerek dua edecek. Ayvaz Dede Şenlikleri, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla son bulacak.



Ayvaz Dede



Ayvaz Dede, Sarı Saltuk gibi irşad maksadıyla Anadolu'dan bölgeye gelen Horasan erenlerinden. İnanışa göre, Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf kentinin Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa geldi.



Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için 40 gün 40 gece burada ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan Ayvaz Dede, bir anda karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu. Böylece bölge suya kavuşmuş, kuraklık sona ermiş oldu. Bu olayı duyan çok sayıda kişi de Müslüman oldu.



Eski Yugoslavya döneminde, 1947'de yasaklanan Ayvaz Dede Şenlikleri, 1990'dan itibaren yeniden düzenlenmeye başlandı.