Bosna Hersek'te 5.4 büyüklüğünde deprem

26.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:45

Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesin şehrinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 ve 5.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bosna Hersek de sallandı. Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesin şehrinde yerel saatle 10.20'de depremle meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin şiddetini 5,4 olarak açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü, Nevesin'in 11 kilometre, başkent Saraybosna'nın ise 74 kilometre güneyi olarak açıklandı. Başkent Saraybosna'da da hissedilen deprem nedeniyle panik yaşanırken, can kaybı olmadığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA