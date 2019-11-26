Bosna Hersek'te 5,4 büyüklüğünde deprem
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Bosna Hersek'te 5,4 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesinje şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:02
Bosna Hersek'te 5,4 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesinje şehrinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Nevesinje olan depremin, şehirden 77 kilometre uzaklıktaki başkent 'da da hissedildiği belirtildi.

Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi.

Arnavutluk'ta sabah saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bosna Hersek'te yaşanan deprem halkta paniğe yol açtı.

Kaynak: AA
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