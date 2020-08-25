Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar'ın 6 futbolcusuna Kovid-19 bulaştı Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar'ın 6 futbolcusuna yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı bildirildi.

Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar'ın 6 futbolcusuna yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Haifa ile oynayacakları karşılaşma öncesi yapılan testlerden bazılarının pozitif çıktığı belirtildi.

Futbolcular İrfan Fejzic, Frane İkic, Damir Sadikovic, Mustafa Mujezinovic, Ermin Zec ve Samir Bekric'in test sonuçlarının pozitif olduğunun aktarıldığı açıklamada, tüm bu isimlerin kendilerini iyi hissettikleri ve ev izolasyonunda oldukları kaydedildi.

Virüs bulaşan 6 isimden yoksun olarak bugün İsrail'e hareket edecek Bosna Hersek temsilcisi Zeljeznicar, 27 Ağustos Perşembe günü Maccabi Haifa ile bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.

Kaynak: AA