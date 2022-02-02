Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nden "boykota son verme" açıklaması

Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde yapılan oturumda, "Sırp Cumhuriyeti temsilcileri Bosna Hersek'teki kurumlara geri dönecek ve görev alacak" kararı alındı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik liderliğinde toplanan Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'nun "Srebrenitsa soykırımının inkarını suç sayan yasanın çıkarılması" talebi üzerine başlatılan boykotun sona erdirilmesi kararına vardı.

Yapılan boykottan vazgeçildiği yönündeki maddenin, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde onaylandığını ifade eden Dodik, "Sırp Cumhuriyeti temsilcileri, Bosna Hersek'teki kurumlara geri dönecek ve görev alacak. Bunun için tek şart, Bosna Hersek Parlamenter Meclisi'nin, herhangi bir milletin 'soykırımcı' olarak nitelendirilmemesi adına gerekli adımları atmasıdır." şeklinde konuştu.

Yaşanan tüm olumsuz durumları, siyasi mücadele yoluyla çözme niyetinde olduklarını belirten Dodik, "Ayrılık istemiyoruz. Ama Bosna Hersek'te anlaşma sağlanmaz ise ülkenin geleceğini iyi görmüyorum. Bosna Hersek'in bu şekilde ayakta kalması mümkün değil." dedi.

Dodik, "Bosna Hersek'in üç kurucu halk ve iki entiteden oluştuğu gerçeğini değiştiremeyiz, bunun haricinde görünür bir politikamız yok." diye konuştu.

"Soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa" 28 Temmuz'da yürürlüğe girmişti

Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'nun 23 Temmuz'da "Bonn Yetkilerine" dayanarak çıkarttığı "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa", ülkenin resmi gazetesinde yayımlanarak 28 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Resmi gazetede yayımlanan yasaya göre, uluslararası mahkemelerde veya Bosna Hersek Mahkemesinde kanıtlanmış soykırım, insanlığa karşı suçları ve savaş suçlarını inkar, yüceltme, önemsizleştirme veya aklamaya çalışan kimseler, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Irk, renk, din, ulusal veya toplumsal köken, millet veya etnik topluluğa yönelik nefret ve şiddeti körükleyenlerin ise 3 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören yasa, söz konusu suçlara ilişkin afiş, el ilanı ve broşür dağıtan kimselerin ise en az 3 yıl hapse mahkum edilebilmesini sağlayacak.

Soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa ile ayrıca soykırım, insanlığa karşı suç veya savaş suçundan hüküm giyen kişileri ödüllendiren, yücelten, ayrıcalık tanıyan, isimlerini sokaklara, meydanlara, köprülere, kurumlara, şehirlere veya mahallere veren kimselerin en az 3 yıl hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Dodik'in boykotları sona erdirme şartı

Dodik, daha önce yaptığı açıklamada, "Sırp Cumhuriyeti, herhangi bir kurumunun, yani Bosna Hersek, Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek Federasyonu, Brçko veya kantonların, herhangi bir milleti 'soykırımcı' olarak nitelendirilmesi durumunda cezalandırılması ve 5 yıla varan hapis cezasına çarptırılmasını öngören bir teklif hazırlayacak. Parlamentodaki ortaklarımız bunu kabul ederlerse, ki ben reddedilmesi için bir sebep görmüyorum, devlet kurumlarında boykota son vermeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Bakir İzetbegoviç'ten Dodik'in boykotu sonlandırma şartına destek

Dodik'in teklifini değerlendiren Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzetbegoviç, "Bu iyi bir şey, bu teklifi destekliyoruz. Hiçbir zaman bir halkı, mesela bütün Sırpları soykırımcı ilan etmedik. Sırp Cumhuriyeti Entitesi'ni 1995 yılında Dayton Barış Anlaşması ile kabul ettik. Ancak bu Bosna Hersek'te soykırım yapıldığı gerçeğini değiştirmez. Sırp Cumhuriyeti'ni kuran askeri ve siyasi yapının bu soykırıma dahil olduğunu biliyoruz." demişti.