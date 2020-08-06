"Bosna Hersek Savunması-İgman 2020" törenlerle başladı Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) başkent Saraybosna yakınındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdurulmasının ve dağın savunulmasının 27'nci yılında düzenlenen "Bosna Hersek Savunması-İgman 2020" etkinliği bir dizi törenle başladı.

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) başkent Saraybosna yakınındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdurulmasının ve dağın savunulmasının 27'nci yılında düzenlenen "Bosna Hersek Savunması-İgman 2020" etkinliği bir dizi törenle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımın olduğu etkinlik kapsamında, başkent Saraybosna'daki Sönmeyen Ateş Anıtı, Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, şehitlikte yaptığı açıklamada, İgman savunmasının Saraybosna'nın savaş zamanında tamamen kapatılmasını engellediğini ifade ederek, yaşananların hiçbir zaman unutulmayacağının altını çizdi.

Öte yandan, hem şehitleri anmak hem de Bosna Hersek savunmasını hatırlamak amacıyla gerçekleştirilen "Bosna Hersek Savunması-İgman 2020" etkinliğinin merkezi töreni ise İgman Dağı'nda savaş yıllarında inşa edilen camide yarın yapılacak.

Bu törende de Kovid-19 nedeniyle katılımın sınırlı tutulacağı ifade edildi.

İgman savunmasının önemi

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, 1993 yılının ağustos ayında İgman Dağı'nda bir operasyon düzenleyerek, başkent Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedefledi.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İgman savunmasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu (ARBIH) galip gelerek Sırp askerler püskürtüldü.

Kaynak: AA