"Bosna Hersek Savunması-İgman 2020" etkinliğinin merkezi töreni İgman'da yapıldı Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 27'nci yılı dolayısıyla merkezi tören düzenlendi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 27'nci yılı dolayısıyla merkezi tören düzenlendi.

İgman Dağı'nda savaş yıllarında inşa edilen camide düzenlenen törene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişi katılırken, katılımcılar cuma namazını kıldıktan sonra dağın ve şehrin savunmasında şehit olanlar için dua etti.

"Bosna Hersek Savunması-İgman Dağı 2020" etkinliği dün Saraybosna'da gerçekleşen bir dizi törenle başlamıştı.

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, 1993'ün ağustos ayında İgman Dağı'nda bir operasyon düzenleyerek, başkent Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedefledi.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İgman savunmasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu (ARBIH) galip gelerek, Sırp askerleri püskürtmüştü.

Kaynak: AA